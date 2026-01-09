أعلن الرئيس الرئيس دونالد ترامب، إلغاء الموجة الثانية من الهجمات على فنزويلا وجميع السفن ستبقى في مواقعها لأغراض السلامة والأمن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنّ الولايات المتحدة وفنزويلا تعملان معا بشكل جيد.

وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريجيز، أكدت، أن فنزويلا "ليست خاضعة" للولايات المتحدة، وذلك بعد العملية الأمريكية التي أطاحت بسلفها نيكولاس مادورو في 3 يناير.

وقالت رودريجيز، خلال مراسم تكريمية لضحايا الهجوم على كراكاس: "نحن لسنا تابعين ولا خاضعين"، مشددة على "الولاء للرئيس نيكولاس مادورو الذي اختُطف".

وأضافت: "هنا لم يستسلم أحد، كان هناك قتال... قتال من أجل هذا الوطن".