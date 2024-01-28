عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

يتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة .

"دور التخطيط الإستراتيجي فى إدارة الأزمات".. رسالة دكتوراه بـ تجارة طنطا

وتمكنت الموجه ٢٢ في يومها الثاني من ازالة ٢٥ حالة بناء مخالف على مساحة 809 م٢ ، كما نجحت بإزالة ١٠ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٥ قيراط و١٧ سهم  على اراضي املاك الدولة.

بيطري الغربية: الكشف وتقديم العلاج لـ 167 حيوانا و2990 طائرا وصرف التحصينات

وتمكنت  الوحدات المحلية بالمحافظة من ازالة  ٩ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٧٠٦٥ م٢  على الأراضي الزراعية الخاصة ،وازالة متغير مكاني بمساحة ٥٠م و ٣ حالات بناء مخالف على مساحة ٣٦٧م٢.

اتصال مرئي إزالة التعدى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة إزالة التعديات على الأراضي اراضي املاك الدولة أراضي الزراعية إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه إزالة التعديات أحداث السلامة العامة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

الزمالك يفوز على أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يجتمع بلجنة تدعيم دور المرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

توزيع أثاث منزلى وأجهزة كهربائية مجانا على 350 أسرة في الغربية.. صور

الغربية .. تحرير 253 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والمركبات

تعرف على قائمة طنطا لمواجهة مصر للمقاصة .. غدا

محافظ الغربية يطالب باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع المراكز والمدن

محافظ الغربية يتابع رصف محور طريق المعامل بميت حبيش في طنطا

مثال للأمانة.. مسعفان ينقذان حياة مريضويعيدان 100 ألف جنيه بالغربية.. صور

بدء تدريب الدفعة الثانية للمرشحين لوظيفة معلم مساعد بالغربية

ترشيحاتنا

إحالة المتهمين بمحاولة خطف طفلتي مدينة نصر إلى محاكمة عاجلة

هافال H6 "كسر زيرو" .. للبيع بهذا السعر

انتظر هواتف Realme للفئة المتوسطة..في تصميم فخامة ساعة Rolex

لهذا السبب.. احذر من الاختبارات وحل الألغاز على فيسبوك

باحث سوداني يكشف أسباب زيارة عبد الفتاح البرهان إلى الجزائر

تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على كنيسة إسطنبول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناشطتان تشوهان لوحة الموناليزا في متحف اللوفر.. تفاصيل

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

تحذير عاجل لمواطني كوريا الجنوبية بسبب أكل أعواد الأسنان المقلية

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ