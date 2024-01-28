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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تدريب الدفعة الثانية للمرشحين لوظيفة معلم مساعد بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، صباح اليوم بدء البرنامج التدريبي للتأهيل التربوي للمعلمين الجدد ( الدفعة الثانية ) من معلمي مسابقة ٣٠ ألف معلم، والبالغ عددهم 2008 معلمين مساعدين  والتي من المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، بمركز التدريب الرئيسي.

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وخلال تفقده قاعات التدريب، أشاد محافظ الغربية بحسن الإعداد والتنظيم لهذه التدريبات، مشيرا إلى أهمية التأهيل والإعداد التربوي للمعلمين الجدد، والذي يواكب التقدم التعليمي في مصر، وحاجة المدارس للكوادر الشابة المؤهلة تربويا ونفسيا وبدنيا، للتربية السليمة لأبنائنا الطلاب وبخاصة في المرحلة الأولى للتعليم الأساسي، باعتبار هؤلاء المعلمين القدوة التي يجب أن يحتذى بها في مدارسنا، مثمنا أهمية دور وزارة التربية والتعليم في استثمار الكوادر التدريبية في تأهيل المعلمين الجدد وإعداد حقيبة تدريبية للتأهيل التربوي، وحقيبة للتأهيل الذهني والبدني، تمهيدا لاجتياز التدريبات والاختبارات التي تعقدها الجهة المعنية كمرحلة أخيرة لإتمام التعاقدات، مضيفا أنه بعد اجتياز هذه التدريبات سيتم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعاقد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالغربية، متمنيا التوفيق لجميع المعلمين المتقدمين.

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من جانبه، أشار وكيل الوزارة أن التدريب التربوي الذي يتم الآن هو تدريب مركزي، تشرف عليه إدارة التدريب، ومركز التدريب الرئيسي بالغربية، ويتم في ٧ مقرات للتدريب في آن واحد، ومادة علمية واحدة، ويستهدف 2008 معلم متدرب، حيث يتم التدريب بمركز التدريب الرئيسي بالمديرية، كما يتم في نطاق إدارتي شرق وغرب طنطا بمدارس الجلاء الثانوية، الرافعي الثانوية، قاسم أمين الثانوية، والسادات الثانوية، بإدارة شرق طنطا التعليمية، وبمدارس الحكمة الثانوية، وأم المؤمنين الثانوية، بإدارة غرب طنطا التعليمية.

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