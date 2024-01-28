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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رحمي: المرأة المصرية تلعب دور محوري في المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية

محافظ الغربية يجتمع بلجنة تدعيم دور المرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعًا بأعضاء لجنه تدعيم دور المرأة ضمن لجان المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية والتي شكلها محافظ الغربية لخدمة المشروع القومي بالمحافظة بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة .

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور خطة العمل الموضوعة والتي تشتمل على عدة محاور واهداف أهمها تمكين المرأة صحياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسيا ، دعم المبادرات الحالية ووضع خطط لمزيد من المبادرات الصحية تهدف إلى تحسين صحة المرأة، دعم تنفيذ الإستراتيجية القومية لتمكين المرأة ٢٠٣٠٠٢٠١٧، مناهضة الممارسات الضارة والعنف القائم على النوع, تعزيز فرص عمل للمرأة، تعزيز دور المرأة في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

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وأوضح محافظ الغربية، خلال الاجتماع، أن الأم هي المدرسة الأولى لغرس الوعي في نفوس الأبناء، لتحقيق حياة سليمة مستدامة، والتي تصب في خدمة توجهات الدولة في جمهوريتها الجديدة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، التي تلعب فيها المرأة دوراً محورياً هاماً، سواء كان دورها في تغذية أطفالها للقضاء على سوء التغذية، واستبدال الوجبات الجاهزة بوجبات صحية سليمة متكاملة، لبناء أجساد قوية قادرة على العمل والبناء، وأضاف رحمي أن المرأة لها دور كبير في القضاء على الفقر، من خلال تمكين ودعم المرأة اقتصادياً، وذلك من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يوفر لها مصدر دخل متجدد، يسهم في التصدي للفقر ومواجهته، كما تلعب المرأة دوراً هاماً في مؤشرات الصحة المستدامة، وخاصةً الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومدى توفير الرعاية الطبية المناسبة لها، إلى جانب ضرورة توعية المرأة بمخاطر الزواج المبكر وكثرة الإنجاب.

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وأكد محافظ الغربية أن دور المرأة يزداد بالمساهمة في القضاء على الجهل، من خلال دعم أنشطة القضاء على الأمية، وفتح فصول محو الأمية، كما تشغل المساواة بين الجنسين حيزاً كبيراً من أهداف الاستدامة، التي تسعى الدولة لتحقيقها، وتمثل داعماً قوياً لحقوق ومكتسبات الدولة المصرية.

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