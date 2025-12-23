جامعة الإسكندرية تحصد المركز الأول في مسابقة Huawei Developer Competition

هنّأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق Vulnera بكلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية، لفوزه بالمركز الأول على مستوى شمال أفريقيا في مسابقة Huawei Developer Competition 2025.



وقال رئيس الجامعة إن هذا الفوز يعكس تميّز طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة القوية في المحافل الدولية.



من جانبه، قال الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذا الإنجاز يعكس جودة العملية التعليمية والتدريب الأكاديمي، وما يتمتع به طلاب جامعة الإسكندرية من مهارات تطبيقية متقدمة، كما يدل على تميّز كلية الحاسبات وعلوم البيانات في مجالات الأمن السيبراني وعلوم البيانات، مؤكدًا التزام الجامعة الكامل بدعم طلابها وتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.



ويُعد هذا الفوز الأول من نوعه لفريق مصري في تاريخ المسابقة، التي شهدت منافسة قوية بمشاركة 389 فريقًا وأكثر من 1400 مطوّر من طلاب وشركات ومجتمعات تقنية من مختلف الدول الأفريقية.