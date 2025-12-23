قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
جامعة الإسكندرية تحصد المركز الأول في مسابقة Huawei Developer Competition

هنّأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق Vulnera بكلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية، لفوزه بالمركز الأول على مستوى شمال أفريقيا في مسابقة Huawei Developer Competition 2025.


وقال رئيس الجامعة إن هذا الفوز يعكس تميّز طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة القوية في المحافل الدولية.


من جانبه، قال الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذا الإنجاز يعكس جودة العملية التعليمية والتدريب الأكاديمي، وما يتمتع به طلاب جامعة الإسكندرية من مهارات تطبيقية متقدمة، كما يدل على تميّز كلية الحاسبات وعلوم البيانات في مجالات الأمن السيبراني وعلوم البيانات، مؤكدًا التزام الجامعة الكامل بدعم طلابها وتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.


ويُعد هذا الفوز الأول من نوعه لفريق مصري في تاريخ المسابقة، التي شهدت منافسة قوية بمشاركة 389 فريقًا وأكثر من 1400 مطوّر من طلاب وشركات ومجتمعات تقنية من مختلف الدول الأفريقية.

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

إصدار جديد من تطبيق الأعمال يضم ميزة إدارة الفروع والشركات لتطوير منظومة الرواتب

بمواصفات مذهلة.. إليك أفضل بلايستيشن قادم في 2026

بكاميرا جبارة .. سامسونج تغزة الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

هند عصام تكتب: سيد التيجان

