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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هالة صدقي ترد على منتقدي ظهور المطربة نجاة في السعودية

هالة صدقي
هالة صدقي

علقت الفنانة هالة صدقي، على الإنتقادات الموجهة للمطربة نجاة بسبب ملامحها وكبر السن خلال ظهورها في حفل "جوي أوردز" بالسعودية ، قائلة: "الموضوع ده ميخصش حد غير الفنانة نجاة هي اللي تقددر تقول ده صحيح ولا لأ".


وتابعت هالة صدقي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة :"بالعكس أنا شايفه ظهورها أسعدنا وأبهجنا وكنا عاوزين أكتر من أغنية من كتر الإشتياق للفن المصري ومن الجيل ده اللي إتحرمنا منه وللجيل الصغير اللي لسه ميعرفهوش".


وأشارت هالة صدقي، إلى أنه لا يشعر بقيمة الفنان سوى الفنان غيره، عندما تجد نجمة كبيرة مثل نجاة تشعر أنها مهملة ولا يهتم بها أحد أو لم يعد أحد يتذكرها والإعلام أبتعد عنها فبالتالي يعتبر ذلك وفاة لها، لكن حفل كبير مثل "جوي أوردز" تجد أن الجمهور سعيد بها، وظهورها أعادها للحياة مرة تانية.


وأختتمت الفنانة هاة صدقي حديثها قائلة :"أنا معاها في فكرة ظهورها وهي كانت جميلة وشخصية لذيذة وليها طلة في المسرح وأبهرتنا بشكل كبير".


يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.


https://www.facebook.com/share/v/5vjSCbVn2yVrUEnS/?mibextid=oFDknk

هالة صدقي نجاة

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