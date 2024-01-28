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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النرويج: سنواصل دعم الأونروا ماليا في انتظار نتائج التحقيق

الاونروا
الاونروا

قالت النرويج إنها ستواصل دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في انتظار نتائج التحقيق في مزاعم تورط موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حركة حماس في إسرائيل.

إن الوضع في غزة كارثي، والأونروا هي أهم منظمة إنسانية هناك. وتواصل النرويج دعمها للشعب الفلسطيني من خلال الأونروا. 'الدعم الدولي لفلسطين مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى'، نشر ممثل النرويج لدى السلطة الفلسطينية في بيان على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر.

وقال ممثل النرويج إن التقارير التي تفيد بتورط موظفي الأونروا في الهجمات 'مزعجة للغاية، وإذا كانت صحيحة، فهي غير مقبولة على الإطلاق'، قائلا إن البلاد ترحب بتحقيق الأونروا في الاتهامات وتتوقع 'الشفافية الكاملة'.

وأعلن رئيس الوكالة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة أنه تم فصل الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل بالتورط في الهجمات، مضيفًا أن أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة اتخذت إجراءات بالفعل وأن هناك مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين وشيكة.

قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN يوم الجمعة إن إسرائيل شاركت معلومات حول 12 موظفًا يُزعم تورطهم في هجمات 7 أكتوبر مع كل من الأونروا والولايات المتحدة. ولم يشارك المسؤول المزيد من التفاصيل حول التصرفات المزعومة للموظفين الـ12 السابقين.

وفي أعقاب الادعاءات ضد الأونروا، أوقفت الولايات المتحدة وقائمة متزايدة من الدول - بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا - تمويل وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة.

وشددت النرويج في بيانها السبت على أهمية عمل الأونروا في غزة، قائلة:

إننا بحاجة إلى التمييز بين ما قد يفعله الأفراد، وما تمثله الأونروا. ويلعب عشرات الآلاف من موظفي المنظمة في غزة والضفة الغربية والمنطقة دورا حاسما في توزيع المساعدات وإنقاذ الأرواح وحماية الاحتياجات والحقوق الأساسية.
وفي أكتوبر الماضي، زادت النرويج تمويلها لوكالة الأمم المتحدة بما يصل إلى 360 مليون كرونة نرويجية (حوالي 34 مليون دولار) لهذا العام، في إشارة إلى 'العمل المهم والمنقذ للحياة الذي تقوم به الوكالة في غزة'، وفقًا لبيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للتنسيق. للشؤون الإنسانية.

النرويج الأمم المتحدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا 7 أكتوبر

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