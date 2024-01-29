أمير الكويت يزور السعودية غدًا

يتوجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح غدا الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة دولة.

وحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، يغادر أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لأرض الوطن غد الثلاثاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية وذلك في زيارة الدولة.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصدر مؤخرا أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائباً للأمير طوال فترة غيابه عن البلاد، ويستمر العمل بالإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.

كما وجه الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح في مرسوم أميري آخر، بتولي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الإنابة عن الأمير.