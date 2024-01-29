أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 29 يناير 2024

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 29 يناير 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 29-1-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



العملات الأجنبية في البنك الأهلي





الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 33.2531 جنيه، والبيع 33.5771 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.9787 جنيه، والبيع 39.3584 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.8065 جنيه، والبيع 22.9966 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4602 جنيه، والبيع 4.5048 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.9335 جنيه، والبيع 2.9698 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.9377 جنيه، والبيع 2.9693 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 35.4059 جنيه، والبيع 35.8013 جنيه.



ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.749 جنيه، والبيع 20.9252 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.212 جنيه، والبيع 20.3888 جنيه.



أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 29 يناير 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 29-1-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم

سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.3313 جنيه و 100.2991 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2432 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3996 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8411 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4718 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.5304 جنيه للبيع.



