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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وكيل إعلام النواب: معرض القاهرة للكتاب كرنفال ثقافي على أعلى مستوى

الدكتور نادر مصطفى
الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

 أكد الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 بمثابة كرنفال ثقافي على أعلى مستوى، موضحا أن هناك زخما كبيرا بالمعرض هذا العام، بالإضافة إلى زيادة عدد دور النشر وعدد الدول المشاركة عن العام الماضي.


وقال مصطفى إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أرادت أن تستغل فرصة وجود أعداد كبيرة من الزوار في معرض الكتاب؛ لعرض ما لديها من أفكار ورؤى من خلال الفعاليات الثقافية للمعرض، في إطار حرص التنسيقية على رفع الوعي لدى المواطنين.


وأضاف أن التنسيقية حرصت على تنظيم عدد من الندوات خلال المعرض، أبرزها ندوة حول حصاد المرحلة الأولى للحوار الوطني بحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي وكذلك ندوة حول الحفاظ على التراث وتعزيز الهوية المصرية.


وأعرب عن سعادته بإقبال العديد من الأسر المصرية مصطحبة أولادها من مختلف ربوع مصر، إلى المعرض في جو من البهجة والسعادة؛ وهو ما يعكس أهمية القراءة واهتمام الشعب المصري بالقراءة والمعرفة، مثمنا جهود وزارة الثقافة وجميع القائمين على معرض القاهرة الدولي للكتاب لخروجه بهذا الشكل المشرف الذي يليق باسم مصر، متوقعاً أن يصل عدد الزوار هذا العام إلى 4 ملايين زائر.
 

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