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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدواء : استخدام المضادات الحيوية الوحيد لمعالجة عدوى الإصابة البكتيرية وليس الفيروسات ​

صدى البلد

​أكدت  هيئة الدواء المصرية أن المضادات الحيوية تستخدم  لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط ​
ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات. 

وأوضحت هيئة الدواء أن الإصابات الناتجة عن الفيروسات. تتمثل في التالي   معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​

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ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.​

 

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطىء أو المفرط للمضادات الحيوية.

وأشارت هيئة الدواء الي ان الوعي من الممكن  أن يقلل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية؛ لذا لابد  من استكمال جرعة المضاد الحيوي اللي وصفها لك الطبيب حتى النهاية.​​


وقالت  هيئة الدواء المصرية  انه لابد من تجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط، مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد".​​
 

 

 اوضحتهيئة الدواء المصرية ، أن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي سيكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد. ​


وأضافت هيئة الدواء المصرية ،  المضادات الحيوية  لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب. ​​

الدواء البكتيرية العدوى الفيروسات الحلق السعال

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