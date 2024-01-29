الصحة تكشف حالات اعتبار المولود « ساقط قيد»

نشرت وزارة الصحة والسكان ، متطلبات وطريقة استخراج شهادة ميلاد لساقط القيد خلال السنة الأولي من الميلاد .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه إعتبار الحالة ساقط قيد يجب التأكد من التالي : -
− مرور المدة القانونية التى حددها القانون للتبليغ وهى 15 يوم من واقعة الميلاد وزارة الصحة
− عدم سابقة القيد بالسجلات الورقية فى الجهات المنوط بها ذلك . (الأحوال المدنية )
− عدم سابقة القيد فى الحاسب الآلي استيفاء نموذج 40 الأحوال المدنية .
المستندات والأوراق المطلوبة لإستخراج شهادة ميلاد لساقط القيد
وكشفت وزارة الصحة والسكان ، عن المستندات والأوراق المطلوبة لإستخراج شهادة ميلاد لساقط القيد والتي تممثل في التالي :-
− شراء نموذج 26 الأحوال المدنية – مكتب البريد
− صورة شخصية لساقط القيد.
− مستند ات تؤ كد صحة محل الميلاد .
− اقرار البنوة او اقرار من اخ او اخت بصلة الخوة او اقرار من احد عصبات االب.
− وثيقة الز واج او صورة منها.
− ما يثبت قيام العالقة الزوجية بين الوالدين.
− صورة بطاقة الرقم القومى الأب .
− صورة بطاقة الرقم القومى الأم .
− العر ض على لجنة التسنين لتحديد سن المولود .
وعن المبالغ المقررة للحصول على الخدمة ، أوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن طالب الخدمة يتحمل ثمن النموذج المطلوب .
التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة .
- يتم تسجيل الحالة واستخراج شهادة الميلاد فور صدور قرار لجنة الأحوال المدنية .
− يقوم السجل المدني بإرسال التبليغات التي تم تجميعها من المكاتب إلى مركز معلومات الأحوال المدنية بالمحافظة.