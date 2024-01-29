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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تكشف حالات اعتبار المولود « ساقط قيد»

شهادة ميلاد
شهادة ميلاد

 نشرت وزارة الصحة والسكان ، متطلبات وطريقة استخراج شهادة  ميلاد لساقط القيد  خلال السنة  الأولي من الميلاد .  

 وقالت وزارة الصحة والسكان ،  إنه  إعتبار الحالة ساقط قيد يجب التأكد من  التالي : -
− مرور المدة القانونية التى حددها القانون للتبليغ وهى 15 يوم من واقعة الميلاد وزارة الصحة  
− عدم سابقة القيد بالسجلات الورقية فى الجهات المنوط بها ذلك . (الأحوال المدنية )
− عدم سابقة القيد فى الحاسب الآلي   استيفاء نموذج 40 الأحوال المدنية . 

المستندات  والأوراق المطلوبة  لإستخراج شهادة  ميلاد لساقط القيد 

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 وكشفت وزارة الصحة والسكان ، عن المستندات  والأوراق المطلوبة  لإستخراج شهادة  ميلاد لساقط القيد  والتي تممثل في التالي :- 
− شراء نموذج 26    الأحوال المدنية – مكتب البريد  
− صورة شخصية لساقط القيد.
− مستند ات تؤ كد صحة محل الميلاد .
− اقرار البنوة او اقرار من اخ او اخت بصلة  الخوة او اقرار من احد عصبات االب.
− وثيقة الز واج او صورة منها.
− ما يثبت قيام العالقة الزوجية بين الوالدين.
− صورة بطاقة الرقم القومى الأب .
− صورة بطاقة الرقم القومى الأم .
− العر ض على لجنة التسنين لتحديد سن المولود .
وعن المبالغ المقررة للحصول على الخدمة ، أوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن طالب الخدمة  يتحمل  ثمن  النموذج المطلوب .
التوقيتات المحددة  لإنجاز الخدمة .
- يتم تسجيل الحالة واستخراج شهادة الميلاد فور صدور قرار لجنة  الأحوال المدنية .
− يقوم السجل المدني بإرسال التبليغات  التي تم تجميعها من المكاتب إلى مركز معلومات  الأحوال المدنية بالمحافظة.

القيد وزارة الصحة والسكان ساقط قيد القانون المدة القانونية

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