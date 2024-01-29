الصحة تكشف حالات اعتبار المولود « ساقط قيد»

نشرت وزارة الصحة والسكان ، متطلبات وطريقة استخراج شهادة ميلاد لساقط القيد خلال السنة الأولي من الميلاد .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه إعتبار الحالة ساقط قيد يجب التأكد من التالي : -

− مرور المدة القانونية التى حددها القانون للتبليغ وهى 15 يوم من واقعة الميلاد وزارة الصحة

− عدم سابقة القيد بالسجلات الورقية فى الجهات المنوط بها ذلك . (الأحوال المدنية )

− عدم سابقة القيد فى الحاسب الآلي استيفاء نموذج 40 الأحوال المدنية .

المستندات والأوراق المطلوبة لإستخراج شهادة ميلاد لساقط القيد



وكشفت وزارة الصحة والسكان ، عن المستندات والأوراق المطلوبة لإستخراج شهادة ميلاد لساقط القيد والتي تممثل في التالي :-

− شراء نموذج 26 الأحوال المدنية – مكتب البريد

− صورة شخصية لساقط القيد.

− مستند ات تؤ كد صحة محل الميلاد .

− اقرار البنوة او اقرار من اخ او اخت بصلة الخوة او اقرار من احد عصبات االب.

− وثيقة الز واج او صورة منها.

− ما يثبت قيام العالقة الزوجية بين الوالدين.

− صورة بطاقة الرقم القومى الأب .

− صورة بطاقة الرقم القومى الأم .

− العر ض على لجنة التسنين لتحديد سن المولود .

وعن المبالغ المقررة للحصول على الخدمة ، أوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن طالب الخدمة يتحمل ثمن النموذج المطلوب .

التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة .

- يتم تسجيل الحالة واستخراج شهادة الميلاد فور صدور قرار لجنة الأحوال المدنية .

− يقوم السجل المدني بإرسال التبليغات التي تم تجميعها من المكاتب إلى مركز معلومات الأحوال المدنية بالمحافظة.