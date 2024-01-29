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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد.. وفيتوريا مستمر مع المنتخب.. وشعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن الأسعار

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة نرصد ابرزها فى التقرير التالى….


السيسي يجدد إدانة مصر للهجوم الإرهابي ضد موقع على الحدود الأردنية السورية
جدد الرئيس السيسي، إدانة مصر للهجوم الإرهابي الذى تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا.


استهداف زراعة 100 ألف فدان من محصول القطن في كفر الشيخ.. تفاصيل
قال الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، إنّ المحافظة من المحافظات الرائدة في مجال الزراعة، وبخاصة في محصول القطن، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالقطاع، وبخاصة المحاصيل الاستراتيجية وأبرزها القطن، ما أدى إلى عودة القطن المصري إلى عصره الذهبي.


وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 122 في غزة
أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 122 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".


انخفاض حرارة محصلش .. تحذير عاجل من الأرصاد
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من اليوم نشهد تعمقا بالمنخفض الجوي بطبقات الجو العليا بشكل كبير، مع تعمق المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا، نشهد كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل الهوائية منخفضة بشكل كبير بدرجات حرارتها، وبالتالي من اليوم نشهد مزيدا من الانخفاض بقيم درجات الحرارة معظم محافظات الجمهورية، بمعدل من درجتين لـ3 درجات على أغلب الأنحاء.


الأرصاد: انخفاض كبير بدرجات الحرارة ابتداء من اليوم.. وأمطار غزيرة على تلك المحافظات|فيديو
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه إعتباراً  من اليوم سوف يكون هناك مزيد من الشعور بإنخفاض قيم درجات الحرارة، مؤكدة أن هناك تعمقا للمنخفض الجوي  في طبقات الجو العليا.


أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم.. وهذا سعر الدولار |فيديو
قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين، من خلال  برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.


أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
قدمت الإعلامية نهاد سمير،  تقريراً عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 29-1-2024، خلال  برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.


معرض للهبوط.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن الأسعار
أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، سابقًا أن هناك حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب بالسوق، وهذا يرجع لعدم ثبات سعر الدولار، وسعر الدولار بـ السوق السوداء.


ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد
أكد الناقد الرياضي، شريف جمع أن هناك أشياء غريبة حدثت بـ مباراة منتخب مصر، ومنتخب الكونغو الديمقراطية، قائلا :" محمد أبو جبل حارس المنتخب، يرتكب خطأ فادحا أثناء تصديه لركلات الترجيح".

برامج التوك شو السيسي وسائل إعلام فلسطينية قطاع غزة الأرصاد امطار غزيرة أسعار العملات أسعار الذهب شعبة الذهب المنتخب

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