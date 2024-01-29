تأجيل الإعلان عن الكشوف النهائية لانتخابات البيطريين

صرح الدكتور ناجي سلام رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، أن مجلس النقابة العامة وافق في جلسته ، على تأجيل البت فى الكشوف النهائية للانتخابات ليوم السبت القادم، وذلك لحين ورود الرأى القانوني من الجهات القانونية.

وأوضح سلام، أنه ورد أكثر من 25 طعناً، وبها بعض البنود الشائكة التي تستلزم الرأي القانوني الحاسم في هذا الشأن.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم (48) لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم (166) لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وذلك على المقاعد التالية:



أولا: مجلس النقابة العامة:

1 - مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين ويكون ممن مضى على قيده بالجدول العام أكثر من 15 عاما.

2- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن على قيدهم أكثر من 15 عاما.

3- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.

4- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة القاهرة والجيزة ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكـون من محافظة الجيزة.

5- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة وسط الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماًعلى ألا يكـون من محافظة الغربيـة.

6- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة غرب الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة البحيرة.

7- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما.

8- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شمال الوجه القبلي ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة بنى سويف.

9- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة جنوب الوجه القبلى ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة أسيوط.



ثانيا : مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ما عدا ( القاهرة والجيزة وقنا) وذلك على النحو التالي:-

1- رئيس النقابة الفرعية على أن يكون ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً

2- عضوين ممن مضى على قيدهما أكثر من 15 عاماً.

3- عضوين ممن مضى على قيدهما أقل من 15 عاماً.