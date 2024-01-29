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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: فيتوريا ظلم محمود حمادة وإختياراته لقائمة المنتخب سيئة

صدى البلد

قال أحمد حسن أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ظلم لاعب وسط النادي المصري محمود حمادة بمشاركته أمام الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" إختيار روي فيتوريا لـ محمود حمادة فى مباراة الكونغو الديمقراطية أمر غريب، لأنك لم تعتمد عليه فى مباراة تنزانيا الودية، أو مباريات أمم إفريقيا أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، واكن خارج القائمة، كيف يشارك فى مباراة دور الـ 16 وكان خائف وذلك حقه، وفيتوريا ظلمه بشدة.

وأضاف:" إختيارات روي فيتوريا لقائمة منتخب مصر من البداية سيئة جدًا وضم عدد من اللاعبين التى لا تستحق أمثال أحمد فتوح ومحمد صبحي وأحمد الشناوي.

يذكر أن منتخب مصر خسر بطولة كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وفشل فى عبور دور الـ 16 من البطولة.

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