شبكة اغتيالات يقودها تاجر مخدرات .. عقوبات أمريكية بريطانية جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فرضتا عقوبات على شبكة الاغتيالات الإيرانية العابرة للحدود.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن الشبكة المتخصصة بالاغتيالات الإيرانية يقودها تاجر المخدرات الإيراني ناجي إبراهيم شريفي زندشتي، والذي يعمل بناء على طلب من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وأوضحت الوزارة أن شبكة زندشتي نفذت العديد من الاغتيالات العابرة خارج الحدود الإيرانية بما في ذلك الاغتيالات والاختطاف عبر ولايات قضائية متعددة في محاولة لإسكات منتقدي النظام الإيراني، كما خططت الشبكة أيضًا لعمليات في الولايات المتحدة.

وأشارت الخزانة الأمريكية أن بريطانيا قامت بإدراج محمد رضا أنصاري، الذي سبق أن أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على قائمة العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها وضعت مجموعة من الاشخاص الإيرانية على قاءمة العقوبات وهم:

رضا حميديرافاري، ضابط وزارة المخابرات، يشرف على عمليات زندشتي الموجهة من قبل وزارة المخابرات.

نهاد عبد القادر أسان (آسان) هو زميل مقرب من زندشتي يقيم أيضًا في إيران، وقد لعب دورًا محوريًا في التخطيط اللوجستي للعديد من عمليات الشبكة، بما في ذلك مؤامرة الشبكة لاغتيال أفراد في الولايات المتحدة.

أكرم عبد الكريم أوزتونك (أوزتونك)، ابن شقيق زندشتي، هو أيضًا شريك مقرب وملازم رئيسي في شبكة زندشتي المقيمة في إيران. من خلال دوره كمساعد مقرب لزندشتي، ساعد أوزتونك أسان وزندشتي في الاتصالات الحساسة، وكان أوزتونك قد اعتقل سابقًا إلى جانب زندشتي في إسطنبول عام 2018 بتهم القتل.

شهرام علي رضا تمارزاده زاويه جاكي (جاكي) هو صهر زندشتي الذي يعيش في إيران وينشط في شبكة زندشتي الإجرامية. ساعد جاكي زندشتي من خلال التنسيق مع معالج وزارة المخابرات في زندشتي بشأن اللوجستيات التشغيلية والمالية.

وأضافت الوزارة الأمريكية، أنه تم إدراج ناجي إبراهيم شريفي زندشتي، ونهاد عبد القادر أسان، وشهرام علي رضا تمارزاده زافيه جاكي لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لوزارة المخابرات الإيرانية أو لدعمها.

وتابعت: "كما تم تصنيف رضا حميديرافاري بسبب تصرفه أو اعتزامه العمل لصالح وزارة المخابرات الإيرانية أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأشارت إلى أنه تم تصنيف أكرم عبد الكريم أوزتونك لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لناجي إبراهيم شريفي زندشتي.

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، تم تصنيف داميون باتريك جون رايان لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم نهاد عبد القادر أسان.

كما تم تصنيف آدم ريتشارد بيرسون لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى داميون باتريك جون رايان.

وتم إدراج أيضا أبو الوهاب كوكاك وعلي كوكاك لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لناجي إبراهيم شريفي زندشتي.

وأضتفت الوزارة أنه تم تصنيف علي اسفنجاني ومحمد رضا ناصر زاده لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لوزارة المخابرات أو لدعمها.