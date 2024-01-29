صواريخ المقاومة تدمر سيارات وممتلكات في شوارع تل أبيب

أفادت القناة 12 العبرية بحدوث إصابات مباشرة جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية رغم تصدي القبة الحديدة لها.



وذكرت أن الصواريخ أصابت سيارات في ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب بعد إطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة.

وأصابت الإسرائيليين حالة من الرعب والفزع مع إطلاق سلطات الإحتلال صافرات الإنذار لتحذير الناس بالدخول إلى الملاجئ والاحتماء من الصواريخ التي ضربتها المقاومة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية باعتراض القبة الحديديةعددا من الصواريخ في سماء تل أبيب.

وسمع أصوات انفجارات عنيفة في منطقة تل أبيب جراء الاعتراضات الجوية.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن المركز.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه جرى اعتراض ما لا يقل عن 12 صاروخا بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أنه جرى إطلاق نحو 15 صاروخا من غزة تجاه تل أبيب.

وأعلنت كتائب القسام أنها تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.