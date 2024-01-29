تشمل 25 قيادة.. الأسماء الكاملة لحركة تنقلات محليات المنيا

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرارًا بحركة تنقلات داخلية بين صفوف نواب رؤساء المراكز ورؤساء الوحدات المحلية القروية شملت 25 قيادة واستبعاد 3 رؤساء وحدات قروية وعودتهم لعملهم الأصلي لضخ دماء جديدة لشغل مواقع قيادة وإجراء تنقلات لتطوير العمل.

شملت الحركة 9 نواب رؤساء مراكز وهم نقل هشام على رجب من المنيا لمركز أبوقرقاص وعبد الظاهر حسن عبد الظاهر من مطاي للمنيا واحمد محمود عبد السلام من أبوقرقاص إلى ملوي وهشام محمد حسنين من العدوه إلى مطاي وسامي رشاد يعقوب من بني مزار إلى العدوه ويسري محمد عبدالمجيد من بني مزار إلى مغاغة وهاني محمد الفرغلي من مغاغة إلى بني مزار وهاني رمضان حسين من سمالوط لمركز بني مزار وعرفات عبد الله حداد من مطاي إلى سمالوط .

كما شملت الحركة 16 رئيس مجلس قرية داخل 9 وحدات محلية شملت نقل شعبان عبد اللطيف متولي رئيس قروي عطف حيدر للعمل رئيس الشيخ مسعود وكمال إبراهيم توفيق رئيس قروي الشيخ مسعود للعمل رئيس قرية صفانية وسيد محمد بدوي رئيس قرية شم البحرية للعمل رئيس قرية ميانة وعبد المنعم صابر عبدالحميد رئيس قربة آبا البلد للعمل رئيس شم البحرية واحمد سمير عويس بالوحدة المحلية لمركز بني مزار للعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية آبا البلد وعبد السيد محمد محمد رئيس قرية شلقام للعمل رئيس قرية صندفا وإسماعيل عبدالعظيم صالح سكرتير قرية شلقام للعمل رئيس شلقام وعادل محمد عبد الوهاب رئيس منبال بمطاي للعمل بقرية أبوان وسعيد احمد ابوزيد رئيس قرية أبوان للعمل رئيس حلوه ومحمود عبد الله إبراهيم رئيس حلوه للعمل رئيس أبوعزيز.

كما تم نقل هشام عبدالحليم عبدالحكيم رئيس ابو عزيز للعمل رئيس منبال وملاك يوسف موسى من الوحدة المحلية بسمالوط للعمل رئيس بني غني ومحمود وفيق تاج الدين بالوحدة المحلية لمركز المنيا للعمل رئيس نزلة حسين وسليمان عبد النبي عبد الحفيظ رئيس منقطين في سمالوط للعمل بالوحدة المحلية لمركز سمالوط وهشام جمال عبد العال رئيس بني غني للعمل بالوحدة المحلية لمركز المنيا وحمادة جمعة عيد جمعة رئيس نزلة حسين للعمل بالوحدة المحلية لمركز سمالوط.