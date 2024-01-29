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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد "كله وهم".. إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

اليسا
اليسا

تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، عن فيلمها الوثائقي It’s OK الذي يعرض عبر منصة نتفليكس، بجانب الكشف عن موعد طرح ألبومها الجديد، الذي طرحت أول أغانيه اليوم بعنوان “كله وهم”.

وقالت إليسا في تصريحاتها لـ برنامج ET بالعربي، أنا سعيدة وعارفة كل اللي قولته، ولما اتفرجت مفيش جديد لنفسي، ولكن اللي شوفته من ردود الأفعال كان إيجابيا واللي قولته وصل للقلوب".

وعن موعد طرح ألبومها الجديد، علقت إليسا قائلة: “النهاردة نزلت أغنية كله وهم من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع داني خوري، وإن شاء الله الألبوم هينزل في عيد الفطر”.

كما علقت الفنانة إليسا، على انتقادات حديثها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، خلال فيلمها الوثائقي It’s OK، قائلة: كتير بسمع تعليقات أني استغليت مرضي وبضل أحكي فيه، لذلك إذا كان كلامي يؤدي إلى توعية معلش يضلوا يقولوا هيك، لأن كمية السرطان اللي بنشوفها بالعالم العربي كبيرة وخصوصًا في لبنان، لازم نضل نحكي عن التوعية وخاصة العلاج المبكر لأن كل ما بنكتشف بدري بيكون العلاج أسرع.

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة إليسا، الجديدة التي تحمل اسم كلو وهم، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية كلو وهم لـ إليسا، من كلمات وألحان مرواظ خوري، وتوزيع موسيقي داني خوري، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 

 

إليسا تعلق على فيلمها الوثائق 

نشرت الفنانة إليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس بعد عرض الفيلم الوثائقي الذى يرصد مسيرتها الفنية والشخصية.

وقالت إليسا: سعيدة إن الرسالة وصلت زي ما كنت حابه، حقيقية ومن غير فلتر، أعتذر على عدم الرد على جميع الرسائل اللي وصلتني، ولكن أوعدكم إني هحاول اقرأ جميع الرسائل، والأفضل لم يأتي بعد.

 

فيلم إليسا الوثائقي

من جهة أخرى، طرحت منصة نتفلكيس العالمية، الحلقة الأولي من البرنامج الوثائقي “It’s ok” والذي يتناول قصة حياة الفنانة اللبنانية إليسا.

وكشفت إليسا عن العديد من أسرارها العائلية، حيث قالت إن والدها كان الأطيب ووالدتها كانت الأقسى عليها هى وأخواتها، واصفة علاقتها معها  بغير المتوازنة، بسبب أن والدها كانت متعلما، أما والدتها فلم تكن كذلك.

وأشارت إليسا إلى أنها لم تخبر والدتها عن علاقتها العاطفية ولم تخبرها بمرضها، بسبب أنها تخاف عليها من "وجع القلب".

 

وعن ولادتها، قالت إنها وُلدت في منزل عائلتها في دير الأحمر، بسبب عدم وجود مستشفيات في هذا الوقت، وكشفت اليسا عن الصدمة التي وقعت على جدتها بـ معرفتها بأنها بنت وليست ولدا، حيث قامت بتغطية شعرها خجلا من الأمر.

 

وتابعت إليسا أنها اتخذت قرارا بالتوقف عن إجراء عمليات تجميل بعد أن شوهت وجهها، موكدة أنها في فترة ما كانت لا تستطيع أن تنظر لنفسها في المرآة.

واستكملت “لم أكن أستطيع أشوف حالي بالمراية، لأن قشطو خدودي وقشطو فمي، وبقيت شكل أنا مش عايزة أكون فيه، وبقيت حزينة مني لحالي من اللي عملته بحالي، وقررت إني أروح أشيل كل حاجة عملتها، عشان أقدر أتطلع بالشخص اللي بحبه في المراية”.

 

إليسا

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