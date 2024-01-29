القمة العالمية للحكومات 2024.. رئيس الإمارات يدعو أمير قطر للمشاركة

بعث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، رسالة خطية إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024، والمقرر عقدها في فبراير المقبل.

وسلم الرسالة إلى أمير قطر، الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان سفير أبوظبي لدى الدوحة، خلال استقباله في الديوان الأميري، بحسب ما أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية.

ومن المنتظر أن تنطلق القمة العالمية للحكومات 2024، التي ستنطلق في الثاني عشر من فبراير المقبل في مدينة دبي، وهيمن قطاع الذكاء الاصطناعي على محاور نقاشات ، في الوقت الذي أكدت فيه القمة أن أجندة الدورة الـ11 ستضم 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.

وستعقد القمة العالمية للحكومات تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 120 وفداً حكومياً وحضور أكثر من 4 آلاف مشارك، ويتحدث فيها نحو 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.