بعد رحيل صلاح محسن.. وسام أبو علي يستقر على رقم قميصه مع الأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن رقم قميص نجم الأهلي وسام أبو علي بعد رحيل صلاح محسن إلى المصري.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: وسام أبو علي يرتدي القميص رقم ٩ بعد رحيل صلاح محسن إلى المصري.

وكشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مفاجأة بشأن نجم النادي المصري صلاح محسن عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: مصدر .. صلاح محسن ينهي اتفاقه مع النادي المصري لمدة ٣ مواسم.

وخرج صلاح محسن من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بعد تعاقد الفريق مع وسام أبو علي، حيث سيرحل اللاعب عن القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية.