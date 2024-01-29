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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قطر تعبر فلسطين بشق الأنفس وتتأهل لربع نهائي أمم آسيا

منتخب قطر
منتخب قطر

نجح منتخب  قطر في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم آسيا بعد الفوز على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد البيت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا في قطر.

وتقدم منتخب فلسطين بالنتيجة في الدقيقة 36 عن طريق اللاعب عدى الدباغ، وتعادل منتخب قطر عن طريق كل من حسن الهيدوس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وسجل الهدف الثاني اللاعب أكرم عفيف في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

ويواجه منتخب قطر في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة أوزباكستان وتايلاند في ثمن النهائي.

وأصبح عدي الدباغ الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين في تاريخ البطولة 3 أهداف، وبات أول لاعب من منتخب فلسطين يسجل هدفين في مباراة واحدة في تاريخ البطولة، كما أصبح أول لاعب من منتخب فلسطين يسجل في الأدوار الإقصائية في تاريخ البطولة.

وحسم منتخب قطر تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023، بالعلامة الكاملة بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة في البطولة برصيد 9 نقاط، أي حقق الانتصار في المباريات الثلاثة على لبنان والصين وطاجيكستان.

بينما تأهل منتخب فلسطين للمرة الأولى في تاريخه لدور الـ 16 من كأس آسيا، ضمن أفضل ثوالث وصعد من المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب الإمارات الذي تأهل من المركز الثاني خلف إيران.

ويسعي منتخب قطر كأس آسيا 2019 إلي التسلح بعاملي الأرض والجمهور للفوز علي شقيقه الفلسطيني وخطف تذكرة التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية.

بينما يبحث منتخب فلسطين الصامد عن تحقيق المفاجأة والفوز علي المضيف بملعبه وأمام جماهيره للصعود إلى دور الثمانية من المسابقة القارية.

وجاء تشكيل منتخب قطر كالتالي: "مشعل عيسى، خوخي، هشام الراوي، مينديز، جاسم جابر، محمد عبد الوهاب، أحمد فتحي، الهيدوس، بيدرو ميجيل، أكرم عفيف، المعز علي".

في حين جاء تشكيل فلسطين كالتالي: "حمادة، البطاط، تيرمانيني، محمد صالح، كاميلو سالدانيا، أبو وردة، عميد محاجنة، عدي خروب، تامر صيام، عدي الدباغ، زيد القنبر".

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