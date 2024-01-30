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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تحقق مبيعات قياسية من هذه الهواتف

سلسلة هواتف Huawei
سلسلة هواتف Huawei Mate 60

كشفت تقارير أن شركة هواوي حققت مبيعات قياسية من سلسلة هواتف Huawei Mate 60 وصلت إلى 30 مليون وحدة من الهواتف. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة هواوي تكتسب زخمًا في سوقها المحلية، نظرًا لأن خدمات جوجل محظورة في الصين، وإن الهواتف التي تعمل بنظام HarmonyOS ليست في وضع سيئ. 

 

وكانت هواوي رهينة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي بدأت قبل أكثر من 5 سنوات، ونتيجة لذلك؛ مُنعت الشركة من الوصول إلى معظم التقنيات الأمريكية، لكن هواتف سلسلة هواتف Mate 60 جاءت بدعم لشبكات 5G ومعالجات Kirin 9000S بتكنولوجيا 7 نانومتر.

 

وكشفت عد من التقارير المحلية أن المعالجات التي جاءت مع هواتف Mate 60 كانت صينية الصنع بالكامل، مما يثير المزيد من التساؤلات حول كيفية اكتساب الشركات المحلية المعرفة اللازمة لمثل هذه العمليات المعقدة في مثل هذا الوقت القصير، في حين أن الشركة لم تعلق على هذا الأمر. 

 

وذكرت مصادر مطلعة أن شركة هواوي تستعد لإطلاق هواتف Mate 70 في شهر سبتمبر، الهدف هو أن يتزامن الإطلاق مع إعلان iPhone 16، ومن المتوقع أن تكون الهواتف الرائدة في منافسة مباشرة، على الأقل في الصين.

 

 

 

 

 

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