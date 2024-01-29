قدم الآن وظائف خالية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنتها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف وفقاً للإعلانات رقم 3 و4 و5 لسنة 2024، في يعدد من التخصصات المطلوبة.

الوظائف المطلوبة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء



شروط وظائف شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء



شروط الالتحاق بوظائف شركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء"

الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف، وهي:

يجب على المتقدمين استيفاء نموذج طلب الوظيفة الذي يمكن الحصول عليه من قطاع الموارد البشرية في مقر المركز الرئيسي للشركة "أسوان، السد العالي غرب - صحاري". يجب أن يكون المتقدم ضمن العاملين بقطاع الكهرباء وأن يستوفي شروط التعيين المذكورة في لائحة نظام العاملين بالشركة. يجب على المتقدمين العاملين خارج الشركة تقديم طلباتهم مصحوبة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل في حالة ترشيحهم للتعيين في الشركة، وتنوه الشركة بأنها غير مسؤولة عن توفير سكن للمغتربين.

الوظائف المطلوبة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

المستندات المطلوية لوظائف شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

خطابات الشكر والتقدير. الجزاءات إن وُجدت. 6 صور شخصية حديثة مع خلفية بيضاء. اقتراحات لتطوير العمل. بيان الحالة الوظيفية المعتمد والموضح فيه المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية. تقارير كفاءة الأداء عن العامين الأخيرين. الخبرة النوعية والزمنية في مجال العمل المطلوب. الدورات التدريبية التي تمت وصفها بمدتها ونوعها ومكانها. العلاوات التشجيعية.

كيفية التقديم بوظائف شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

يجب تقديم الطلبات بشكل منسوخ على الكمبيوتر ومستوفاة للمستندات المذكورة سابقًا (أصل و7 نسخ في ملفات بلاستيك شفاف) وتسليمها باليد. يجب تقديم بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الشركة، مع دعمها بالمستندات المؤيدة. يجب تقديم نتيجة تحليل ثبوت عدم تعاطي المخدرات من قبل الأمانة الفنية، ويتم إجراء هذا التحليل في إحدى الجهات المعتمدة وفقًا للوائح التنفيذية للقانون رقم 6. سيتم إخطار المتقدمين الذين يستوفون شروط الوظائف المعلن عنها لحضور مقابلة شخصية في الموعد المحدد لذلك.

الوظائف المطلوبة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء