عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قدم الآن وظائف خالية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنتها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف وفقاً للإعلانات رقم 3 و4 و5 لسنة 2024، في يعدد من التخصصات المطلوبة.

الوظائف المطلوبة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء


شروط وظائف شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء


شروط الالتحاق بوظائف شركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء"  

الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين لهذه الوظائف، وهي:

 

  1. يجب على المتقدمين استيفاء نموذج طلب الوظيفة الذي يمكن الحصول عليه من قطاع الموارد البشرية في مقر المركز الرئيسي للشركة "أسوان، السد العالي غرب - صحاري".
  2. يجب أن يكون المتقدم ضمن العاملين بقطاع الكهرباء وأن يستوفي شروط التعيين المذكورة في لائحة نظام العاملين بالشركة.
  3. يجب على المتقدمين العاملين خارج الشركة تقديم طلباتهم مصحوبة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل في حالة ترشيحهم للتعيين في الشركة، وتنوه الشركة بأنها غير مسؤولة عن توفير سكن للمغتربين.
الوظائف المطلوبة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

المستندات المطلوية لوظائف شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

  1. خطابات الشكر والتقدير.
  2. الجزاءات إن وُجدت.
  3. 6 صور شخصية حديثة مع خلفية بيضاء.
  4. اقتراحات لتطوير العمل.
  5. بيان الحالة الوظيفية المعتمد والموضح فيه المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية.
  6. تقارير كفاءة الأداء عن العامين الأخيرين.
  7. الخبرة النوعية والزمنية في مجال العمل المطلوب.
  8. الدورات التدريبية التي تمت وصفها بمدتها ونوعها ومكانها.
  9. العلاوات التشجيعية.

التنظيم والإدارة: وظائف جديدة يعلن عنها الجهاز بعد غد

بشرى لشباب مصر .. وظائف جديدة بـ 3 وزارات في هذا الموعد

وظائف خالية بمحافظة القاهرة والجيزة.. قدم الآن

وظائف وفرص عمل.. راتب ثابت وعمولات بـ 10 آلاف جنيه

كيفية التقديم بوظائف شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

  1. يجب تقديم الطلبات بشكل منسوخ على الكمبيوتر ومستوفاة للمستندات المذكورة سابقًا (أصل و7 نسخ في ملفات بلاستيك شفاف) وتسليمها باليد.
  2. يجب تقديم بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الشركة، مع دعمها بالمستندات المؤيدة.
  3. يجب تقديم نتيجة تحليل ثبوت عدم تعاطي المخدرات من قبل الأمانة الفنية، ويتم إجراء هذا التحليل في إحدى الجهات المعتمدة وفقًا للوائح التنفيذية للقانون رقم 6.
  4. سيتم إخطار المتقدمين الذين يستوفون شروط الوظائف المعلن عنها لحضور مقابلة شخصية في الموعد المحدد لذلك.

الوظائف المطلوبة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

  1. مدير عام التكاليف وحسابات المخازن
  2. مدير عام المراجعة بالمركز الرئيسي
  3. رئيس قطاع توزيع كهرباء سوهاج
  4. مدير عام المشروعات بقطاع سوهاج
  5. مدير عام أنظمة العدادات الحديثة بالمركز الرئيسي
الوظائف الشاغره الوظائف المطلوبة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء شروط الوظائف شروط التعيين شروط الإلتحاق مصر العليا لتوزيع الكهرباء وظائف جديدة وظائف خالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

موضوعات متعلقة

كيفية الذهاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

كيفية استخراج كعب عمل بالمويل 2024

وظائف خالية بمحافظة القاهرة والجيزة.. قدم الآن

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة.. اعرف الموعد

بالموبايل | كيفية استخراج قيد عائلي 2024

لو عاوز عربية.. كيفية الحصول على قرض السيارة من بنك ناصر

كيفية التقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. عيار 21 وصل كام

ترشيحاتنا

كاب فيردي تقصي موريتانيا من أمم إفريقيا وتتأهل للدور ربع النهائي

الرئيس السيسي بؤكد لـ"جوتيريش" أهمية مواصلة تمويل الأونروا لتتمكن من أداء دورها

اشتر كيا سبورتاج 2017 "هاي لاين" بأفضل سعر للمستعمل

رئيس اتحاد اليد: منتخب مصر هدفه رسم البسمة على وجه الشعب.. فيديو

قدم الآن وظائف خالية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

تابع لإيران.. الخزانة الأمريكية تصنف بنك الهدى العراقي مؤسسة راعية لغسيل الأموال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ