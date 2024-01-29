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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنظيم والإدارة: وظائف جديدة يعلن عنها الجهاز بعد غد

صدى البلد

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سيعلن بعد غد الأربعاء عن مسابقات لشغل وظائف جديدة بعدة جهات على أن يفتح باب التقديم بها لاحقاً.

وأضاف أن من بين هذه الجهات وزارتا الأوقاف والبيئة والهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر أن يتاح التقديم في مسابقتي شغل وظائف أئمة وعمال بوزارة الاوقاف للحاصلين على مؤهل دراسي بتقدير مقبول فأعلى، والاشخاص دون سن ٤٠ عاما، مؤكداً أن الإقبال على بوابة الوظائف كبير جداً، حيث بلغ عدد المتقدمين في مسابقات شغل وظائف بجهات التربية والتعليم والهيئة القومية للبريد ومصلحتي الطب الشرعي والخبراء بوزارة العدل ٩٥٤٣٠ متقدماً.

جاء ذلك خلال كلمة د. صالح الشيخ خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد بدوى، وحضور النائبين أحمد نشأت منصور ومارثا محروس وكيلي اللجنة، حيث استعرض جهود الجهاز في مجال التحول الرقمي وما تم إنجازه في هذا الصدد، والتي أسفرت عن بدء عمل الجهاز يوم واحد من المنزل اسبوعيا، بدءا من ١٢ سبتمبر الماضي، وذلك لعدد من الإدارات المركزية بالجهاز؛ والذي جاء بعد تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة" لاب توب" أو "تابلت" وAPN   (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية.

وفي رده على استفسار اللجنة بخصوص كيف وصل الجهاز إلى منظومة العمل الداخلي الرقمي، أوضح الدكتور صالح الشيخ، أن المنظومة جاءت نتيجة عمل دؤوب استمر على مدار ٥ سنوات؛ إذ قام الجهاز بتنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز ، حيث نفذ الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية، والذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز .

وكشف الشيخ أنه تم الانتهاء بالفعل من رقمنة أكثر من 18 مليون مستند، وذلك بالتوازي مع إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم المستندات التي لدى الجهاز، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلا من دورة العمل الورقية، كما أنه تمت إعادة هندسة كافة إجراءات العمل، مشيرا إلى أنه في إطار استكمال منظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز أيضا منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، والتي تلقى الجهاز من خلالها 10 آلاف و 663 مراسلة خلال شهر أغسطس الماضي فقط.

وأوضح أن منظومات العمل الرقمية، سواء الخاصة بالذاكرة المؤسسية الرقمية أو منظومة العمل الداخلي الرقمي أو التراسل المؤسسي الرقمي تمت بواسطة أبناء الجهاز وتم تطويرها بواسطة العاملين به بدءا من إعادة هندسة الإجراءات مرورا بتطوير دورات العمل وانتهاء بتطوير التطبيقات الالكترونية وتنفيذها واختبارها.

وفي توضيح رئيس الجهاز لفرص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، قال إن جميع المسابقات التي ينفذها الجهاز يخصص نسبة ٥٪ من الوظائف المعلن عنها للاشخاص ذوي الإعاقة، وقام الجهاز بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة ليتنافس المتقدمون ذوو الإعاقة فيما بينهم بالآلية التي تناسب اعاقتهم.

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