فرج عامر: هيرفي رينارد يرغب في تولي تدريب منتخب مصر

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على رغبة هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي وفرنسا في تدريب منتخب مصر.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، "رينارد المدير الفني السابق لمنتخب السعودية والمدير الفني لمنتخب سيدات فرنسا حاليا، أعلن أنه يتمني أن يدرب منتخب مصر لكرة القدم لوجود لاعبين مميزين يستطيع أن يحقق معهم طموحات الشعب المصري".

وكان منتخب مصر ودع بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأالمنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.