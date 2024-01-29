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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تشارك في معرض جدة الدولي للسفر

نائب وزير السياحة
نائب وزير السياحة والآثار

تشارك وزارة السياحة والآثار في فعاليات النسخة ال 12 من معرض جدة الدولي للسياحة والسفر، والمقام حالياً بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بجناح يضم ست منشآت فندقية وشركة مصر للطيران.

وتأتي المشاركة المصرية في هذا المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة السياحة والآثار المصرية للسوق العربي ولاسيما المملكة العربية السعودية والجهود المستمرة للعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر.

 قامت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والسفير أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري في جدة، بافتتاح الجناح المصري المشارك بالمعرض ولقاء العارضين به.

 رافقهما كل من ناصر تركي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، و أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع السياحي الخاص، وشركات الطيران المصرية.

وخلال فعاليات المعرض، عقدت نائب الوزير لشئون السياحة عدة لقاءات مهنية مع مسئولي وممثلي مجموعة من كبرى شركات السياحة السعودية، ومنصات الحجز الإلكتروني، والشركات المتخصصة في منتج سياحة الحوافز والمؤتمرات، وشركات الطيران السعودية، حيث تم بحث تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار السياحي في مصر مما يعمل على زيادة حجم أعمال هذه الشركات بالمقصد السياحي المصري.

كما تم استعراض الوجهات السياحية الواعدة بالمقصد المصري والتي من بينها الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من السائحين العرب خلال موسم الصيف الماضي، مؤكدة على أهمية أن يقوم السائح العربي عند رغبته لزيارة مصر بإعداد برنامج سياحي جيد من خلال شركات السياحة المتميزة، وذلك لضمان حصوله على الخدمات التي وعد بها بجودة عالية وتلقيه ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة تلبي طلباته ورغباته السياحية، ولا سيما في ظل تنوع المنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

كما أشارت إلى التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية لدخول البلاد لعدد من الجنسيات المختلفة والتي يمكن الحصول عليها بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً عبر البوابة المخصصة لذلك، لافتة إلى أنه تم السماح لمواطني عدد من الدول الذين يحملون إقامة سارية في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة الدخول السياحية عند الوصول بالمنافذ المصرية، بالإضافة إلى قيام الدولة المصرية بإطلاق تأشيرة متعددة الدخول طويل الأجل سارية لمدة 5 سنوات والتي يمكن الحصول عليها من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم.

كما تحدثت عن منتج "العمرة بلس" وكيفية الترويج له من خلال التعاون بين شركات السياحية المصرية ونظرائهم بالمملكة العربية السعودية والدول الأخرى لتقديم برامج سياحية مشتركة للمعتمرين لزيارة مصر بصفة عامة والمواقع الأثرية الإسلامية بها بصفة خاصة، وذلك تزامناً مع تواجدهم بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة سواء قبل أو بعد الانتهاء منها.

وعلى هامش المعرض، عقدت نائب الوزير لشئون السياحة عدة لقاءات إعلامية مع عدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية.

يذكر أن معرض جدة الدولي للسياحة والسفر يعد معرض سياحي مهني جماهيري، ويشارك فيه أكثر من ٢٥٠ عارضاً من أكثر من 40 دولة حول العالم، ويستهدف المعرض أكثر من 40,000 زائر من الزائرين والسائحين والمتخصصين في قطاع السياحة والسفر.

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