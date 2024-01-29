لميس الحديدي عن خروج المنتخب من أمم إفريقيا: نتيجة متوقعة ليه نزعل

أكدت الاعلامية لميس الحديدي أنه لاينبغي الشعور بالحزن أو " الزعل " بسبب خروج مصر من بطولة أمم إفريقيا في الدور ال ١٦ لان النتيجة كانت متوقعة .

وقال لميس الحديد، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “ON”، أنه خرجنا من كاس أمم إفريقيا من الدور 16 للمرة الثانية منذ عام 2019 وغابت مصر عن البطولة على مدار 14 عاما ...أنا نمت مكتئبة وأصابنا حالة من النكد، لكن تيقنت أننا لازم مانزعلش و نحوش الزعل لحاجة أكبر"

وتابعت مقدمة برنامج “كلمة أخيرة"، أن ماحدث مع المنتخب كان متوقعا متساءلة : "ماذا كنا ننتظر من منتخب صاحب أداء باهت وفريق مهلهل ومدير فني ضعيف تقريبا مايعرفش إفريقيا تقريبا فين ومن منظومة رياضية فاشلة من سنوات رغم أن الناس إتنبح صوتها ولاأحد يسمع.



واصلت : "منظومة قائمة على المحسوبية والوسائط اي حد معدي في مصر بيتدخل في إتحاد الكرة ..ماذا كنا نتوقع من منظومة فاشلة بداية من إختيار الناشئين في الاندية والذي يخضع كللية للوسائط ؟ وكلنا عارفين وصولا لاتحاد الكرة الذي لم يحقق بطولة واحدة وصل إلى موقعه بالبراشوت بالتزكية.



مكملة دوري غير منتظم و سوء في إختيار المديرين الفنين عندنا واحد ياخد 200 الف يورو على ثلاث سنوات في ظل الازمة الاقتصادية تسددها الخزانة المصرية عشان نشوف المشهد الي شفناه بالامس بالاضافة إلى أنه مافيش منظومة تحكم الاندية الكبرى وغياب الجمهور والذي اصبح ظاهرة.



وذكرت أنه في مثل هذه الاوقات يخرج علينا مصنع الشماعات لتبرير الفشل قائلة : "مصنع الشماعات في الاوقات دي يتفتح زي ابو جبل أو صلاح قد تكون هذه أجزاء من المشكلة لكن الحقيقة لايوجد منظومة رياضية حقيقية عبر شروع قومي والاتحاد بينزل علينا بالبراشوت مافيش جمهور ولا ملاعب ولا مدربين ولا نائشين والاندية الكبرى الجماهيرية تم إغتيالها لصالح أندية الشركات.