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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 50 ميجابكسل وبطارية جبارة.. أرخص موبايل Oppo أوبو

هاتف أوبو Oppo A38 
هاتف أوبو Oppo A38 

مع الارتفاع الذي تشهده الهواتف الذكية، يبحث الكثير عن هواتف للفئة المتوسطة تجمع بين السعر المناسب والمواصفات الكبيرة، ويأتي هاتف Oppo A38 من أفضل الهواتف التي تقدم سعر جيد مع إمكانات مميزة. 

 

ويحتوي هاتف Oppo A38 من أوبو على كاميرا فائقة دقة 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع معالج جيد يقدم أداءً جيدًا.     

 

مواصفات هاتف أوبو Oppo A38 

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.56 بوصة بجودة +HD، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ويقدم مستشعر رئيسي للكاميرا  بدقة 50 ميجابكسل،، مع كاميرا بورتريه  بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويعمل بمعالج من نوع Helio G85 من إنتاج شركة ميدياتك، جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت روم، مع نظام التشغيل أندرويد.

 

ويحتوي على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها بسرعة كبيرة من خلال الشحن السريع SuperVOOC بقوة 33 وات، مع تقنية الاتصالات 4G وWi-Fi وBluetooth ونظام تحديد المواقع العالمي GPS.  

 

سعر هاتف أوبو Oppo A38 

ويتوفر في السوق المصري من حوالي 8 آلاف و 199 جنيه مصري، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

 

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