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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: من يهاجم القوات الأمريكية في المنطقة يتحمل المسئولية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في كلمته، إن الولايات المتحدة سوف ترد بحسم على أي عدوان، وكل من يهاجم القوات الأمريكية سيتحمل مسؤولية ذلك في الوقت والمكان المناسبين.

وأضاف بلينكن: "واضحون للغاية في تحذيرنا كل من يسعى إلى الاستفادة من الصراع في الشرق الأوسط ويحاول توسيعه".

وعلى جانب آخر، قال بلينكن إن واشنطن ستواصل التركيز على أهدافها الأساسية في المنطقة، سواء ما يتعلق بالصراع في غزة أو بجهود بناء سلام دائم.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "ناقشت مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى هدنة موسعة".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مصرع 3 من القوات الأمريكية، وإصابة العديد من الأفراد جراء هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن عدد الجنود الأمريكيين المصابين إثر الهجوم ارتفع إلى 34 من جندي.

وأضافت القيادة أنها تتوقع استمرار ارتفاع عدد الجنود المصابين، لافته إلى أنه تم نقل 8 جنود أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة، ويتم الآن تقييم جميع الجنود الآخرين بشكل كامل من أجل متابعة الرعاية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية.

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