بأسعار رخيصة.. سامسونج تقترب من إطلاق هذه الهواتف

تعمل سامسونج على العديد من الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، بما في ذلك عدد من الهواتف الجديدة من سلسلة Galaxy A وM ، حيث كشفت تقارير أن الشرة تقترب بالفعل من إطلاق عدة هواتف بأسعار مناسبة للغاية.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتفي Galaxy A35 5G وGalaxy A55 5G حصلا على شهادة BIS India. وقد حصلت الهواتف بالفعل على شهادات متعددة، بما في ذلك شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وBluetooth SIG.

سيتم إطلاق هاتف Galaxy A55 5G مع شحن سلكي سريع بقدرة 25 وات، كما أكدت شهادات TUV Rheinland و3C، كما قد يتم إطلاق الهاتف الذكي بين أبريل ويونيو في الربع الثاني.

وسيحصل هاتف Galaxy A55 5G على شاشةمن نوع OLED بجودة عرض Full HD قياس 6.5 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

وسيعمل هاتف Galaxy A55 5G بمعالج من نوع Exynos 1480 SoC من إنتاج شركة سامسونج، مع ووحدة معالجة الرسومات AMD.

وسيحتوي هاتف Galaxy A55 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع كاميرا بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية دقة 32 ميجابكسل.