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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا وبلجيكا توقعان مذكرة تفاهم بشأن الإنتاج المشترك للأسلحة

صدى البلد

وقعت وزارتا الدفاع في أوكرانيا وبلجيكا إلى جانب وزارة الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم بشأن الانتاج المشترك للأسلحة.

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني، الفريق إيفان هافريليوك، الذي وقع على مذكرة التفاهم أنها تعطي زخماً لتطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في مجال الإنتاج الدفاعي، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال هافريليوك: "هذا مهم للغاية في سياق تطوير صناعة الدفاع المحلية، وإنشاء مشاريع مشتركة مع الشركاء، وتوطين الإنتاج الدفاعي في أوكرانيا، وهذه إحدى أولوياتنا".

أضاف أن مذكرة التفاهم تحدد النوايا لتنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى زيادة الإمكانات وحجم الإنتاج لصناعة الدفاع الأوكرانية، وهذه خطط للإنتاج المشترك لأنواع معينة من الأسلحة والإصلاحات وتدريب المتخصصين والموظفين الفنيين.

ومن المخطط أيضًا تنفيذ تدابير أخرى تهدف إلى بناء صناعة دفاعية حديثة في أوكرانيا.

وأشار هافريليوك إلى: "أن أوكرانيا مهتمة للغاية بإنشاء مشاريع مشتركة تعمل وفقًا للمعايير الدولية وأنا واثق من تعاوننا المثمر والمتبادل المنفعة".

وعقدت ندوة حول صناعة الدفاع البلجيكية الأوكرانية الأسبوع الماضي وتم تنظيم هذا الحدث من قبل وزارة الصناعات الإستراتيجية في أوكرانيا، ووزارة الدفاع الأوكرانية، ووزارة الخارجية الأوكرانية، ووزارة الدفاع البلجيكية، والسفارة البلجيكية في أوكرانيا. وشارك في الندوة ممثلو 33 شركة أوكرانية و8 بلجيكية.

أوكرانيا الإنتاج المشترك للأسلحة بلجيكا نائب وزير الدفاع الأوكراني إيفان هافريليوك الإنتاج الدفاعي في أوكرانيا

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