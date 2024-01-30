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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خاص لصدى البلد ..

محمد سليمان يكشف عن تفاصيل التعاون مع كريم عبد العزيز فى الحشاشين

محمد سليمان
محمد سليمان

كشف الفنان محمد سليمان عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التى تلقاها عن دوره فى مسلسل "وبينا ميعاد" الذى يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية.

وقال محمد سليمان فى تصريح خاص لصدى البلد : سعدت بردود الأفعال على مسلسل وبينا ميعاد 2 حيث يواصل الأعمال نجاحه بعد الجزء الأول وهو من الأعمال الاجتماعية التى تتناسب مع البيت المصرى ولذلك كان قريبا منهم.

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محمد سليمان 

وأوضح محمد سليمان : انتهيت مؤخرا من تصوير دورى بالكامل بمسلسل "الحشاشين" والذى أقدم فيه شخصية بدر الدين الجمال الذى قام ببناء منطقة الجمالية وتأسيسها بجانب توليه حكم مصر فى العصر الفاطمي لعدة سنوات.

وأضاف محمد سليمان : المسلسل ملحمة تاريخية مهمة ويرصد فترة تاريخية مهمة كثيرا منا لا يعلم عنها شيئا، وسعدت بالعمل مع كريم عبد العزيز حيث جمعتنى به عدد من المشاهد المهمة، والتى تم تصوير فى عدد من المناطق أهمها منطقة الجمالية ومصر القديمة، وهو من الشخصيات المثقفة التى تهتم بكافة التفاصيل فى العمل الفنى. 

والمسلسل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

"الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع

الفنان محمد سليمان عبد الرحيم كمال كريم عبد العزيز محمد سليمان مسلسل الحشاشين مسلسل وبينا ميعاد

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