البنات طارت في الهواء.. تفاصيل مروعة بحادث مصر الجديدة

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في حادث مصر الجديدة، والذي نتج عنه إصابة فتاتين، جراء اصطدام سيارة ملاكي يقودها شاب برعونة بهم في محيط ميدان الجامع بمنطقة مصر الجديدة.

القصة الكاملة لـ حادث مصر الجديدة

حيث طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والتحفظ على السيارة المتسببة في حادث مصر الجديدة، وايضا إجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في الحادث لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، والاستعلام عن الحالة الصحية للفتيات المصابة، وتشكيل لجنة هندسية لفحص السيارة وكشف أسباب الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة في حادث مصر الجديدة، أنه أثناء سير الفتيات في الشارع بمحيط ميدان الجامع بمنطقة مصر الجديدة، اصطدمت بهم سيارة مسرعة يقودها شاب برعونة مما نتج عنه الإطاحة بهم وتركهم وفر مسرعا من موقع الحادث، وسجلت كاميرات المراقبة في محيط حادث مصر الجديدة تفاصيل الحادث، حيث حددت أجهزة وزارة الداخلية السيارة وتم ضبط قائدها.

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شهود العيان: الشاب كان يقود السيارة برعونة

وكشف شهود العيان في حادث مصر الجديدة، أنه اثناء تواجد الفتيات في الشارع وحال عبورهم اصطدمت بهم السيارة التي كان يقودها الشاب برعونة وبسرعة مرتفعة، مما نتج عنه الإطاحة بهم وإصابتهم بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقل الفتيات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وجرى إبلاغ الشرطة التي حضرت وفحصت كاميرات المراقبة في محيط حادث مصر الجديدة وتم تحديد السيارة المتسببة في الحادث وهوية قائدها ثم القبض عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بـ حادث مصر الجديدة من الأهالي أفاد باصطدام سيارة مسرعة بـ فتاتين في محيط ميدان الجامع وإصابتهم بإصابات متفرقة وعلى الفور إنتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وتم نقل الفتيات إلى المستشفى لتلقي العلاج وجرى تتبع السيارة المتسببة في الحادث بعد تحديدها وتم القبض على قائد السيارة والتحفظ على السيارة في ديوان القسم.