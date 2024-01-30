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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمح بالاعتراف بدولة فلسطينية.. وزير خارجية بريطانيا يتحدث عن قصة فشل إسرائيل

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، أن آخر 30 عاما كانت قصة فشل لإسرائيل لأنها فشلت في توفير الأمن لمواطنيها.

وقبل قليل، قال كاميرون إن بريطانيا ستنظر في الاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من الجهود المتضافرة لتحقيق تسوية سلمية "لا رجعة فيها".

وفي ما من شأنه أن يمثل لحظة دبلوماسية تاريخية، أوضح كاميرون أن هذه الخطوة ستساعد في التوصل إلى حل الدولتين - الذي يواجه حاليا معارضة شديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وتابع كاميرون: "يجب أن يكون للفلسطينيين أفق سياسي حتى يتمكنوا من رؤية أنه سيكون هناك تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".

وأوضح الوزير البريطاني كيف يمكن للمملكة المتحدة والحلفاء أن تزيد الضغط من خلال النظر في الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.

وقال: "يجب أن نبدأ في تحديد شكل الدولة الفلسطينية - كيف ستشكل، وكيف ستعمل".

"عندما يحدث ذلك، سننظر، مع الحلفاء، في مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة." يمكن أن يكون هذا أحد الأشياء التي تساعد على جعل هذه العملية لا رجعة فيها."

وبعد الضغط على الاعتراف بدولة فلسطينية، أخبر رئيس الوزراء البرلمان الأسبوع الماضي أن بريطانيا ستنظر في مثل هذه الخطوة "عندما يحين الوقت المناسب".

ومن المقرر، أن يقوم كاميرون هذا الأسبوع بزيارته الرابعة إلى الشرق الأوسط منذ تعيينه وزيرا للخارجية في نوفمبر بينما يضغط من أجل وقف تصعيد التوترات.

وبدءا من عمان، من المتوقع أن يدعو إلى الاستقرار وسط هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتوقف الفوري في الصراع في غزة حيث يسعى إلى العمل دبلوماسيا لمنع الحرب بين إسرائيل وحماس من التصاعد إلى صراع أوسع.

فقد أثار هجوم الميليشيات المدعومة من إيران في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات مخاوف جديدة من مواجهة غربية مع طهران

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