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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور النائب مجاهد نصار .. لجنة الصناعة بمجلس النواب تناقش خطة الانتهاء من تطوير مصانع الغزل والنسيج

صدى البلد


عقدت  لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أمس ،  الأحد ، اجتماعاً برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، رئيس اللجنة ، و حضور النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة ، لمناقشة خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج وإنقاذ شركات الغزل والنسيج المتعثرة أو المتوقفة وكيفية استعادة الريادة المصرية في القطن المصري طويل التيلة

وقال النائب مجاهد نصار أن اللجنة أوصت خلال الاجتماع بضرورة معرفة ما تم الانتهاء منه بشأن خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج وتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المصانع في المحافظات وأكدت اللجنة على أهمية صناعة الغزل والنسيج في مصر ، وكيف يمكن أن تنقلنا تلك الصناعة نقلة كبيرة و ضرورة توفير مصانع ومواد خام لاستعادة الريادة المصرية في صناعة الغزل والنسيج


وأكد النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة أن اللجنة تساءلت عن موعد الانتهاء من خطة تطوير مصانع غزل المحلة وموعد جني ثمار تلك الخطة

كما ناقشت لجنة الصناعة في اجتماعها اليوم ، الإثنين ، تضرر العاملين بالمناجم والمحاجر والذين تصل أعدادهم إلى 15 ألف عامل بالمحافظات من تحديد سن المعاش الخاص بهم بعد الخمسين ، وطالبت اللجنة بتعديل القانون والنص على الخروج للمعاش في سن الستين

وأكد النائب مجاهد نصار أن اللجنة أوصت بمخاطبة وزارتي العمل ، وقطاع الأعمال العام ، بالرد على استفسار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن ما يتعلق بشأن تضرر آلاف العاملين بقطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش الخاص بهم

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