باحث في منتدى تعزيز السلم: المفاهيم الشرعية مُركبة من أحكام ونصوص وواقع

خلال ندوة بمعرض الكتاب..

عقد جناح منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة تحت عنوان “ صناعة المفاهيم - الحاجة والمنهج”، حاضر فيها د. محمد محجوب بن بيه، باحث في منتدى تعزيز السلم، حظت الندوة بمشاركة العشرات من رواد معرض القاهرة الدولي للكتابفي دورته الـ55.

وخلال الندوة، وناقش الدكتور محمد محجوب بن بيه، المفاهيم والمصطلحات وأثرها في تكوين الملكة الفقهية والأصولية، وفقه الخلاف ومقاصد الشريعة ودورهما في تقوية الملكة الاجتهادية، ومدى تأثيرها على الواقع الذي نعيشه.

وقال إن هدفنا تحرير المصطلحات والمفاهيم والقواعد الفقهية والأصولية وبيان مجالات عملها، والتطلع إلى الكليات والاطلاع على الجزئيات التي يفزع إليها الناظر في النوازل الفقهية، إلى جانب الوقوف على الخلاف الفقهي وطرق تدبيره وأهميته في تعيين واجب الوقت، والاستفادة من الأحكام المختلفة من مصادر التراث لمعالجة نوازل فقهية واقعية وقضايا فكرية معاصرة، إضافة إلى النظر في منهجية معالجة القضايا الفقهية الحديثة تصورا وتكييفا وتنزيلا.

وأوضح أن المفهوم يسلك مسارين الأول هو التصورات الذهنية والمسار الثاني هو البعد اللغوي، ولفت إلى أن صناعة المفهوم تشمل عدة أمورمنها التركيب، ولها قواعد وأيضا تقتضي العلم والطابع الصناعي يستدعي جهدا يبذل، موضحا أن المفاهيم الشرعية مركبة من اخكام ونصوص شرعية وأيضا من الواقع.

وأضاف أن المفاهيم لها غاية، كل مفهوم له نسقه داخل مفهومه الشرعي، ولابد من توافرالعنصر اللغوي، والظلال الثقافية للكلمات والمفردات تسهم ف تحرير المفهوم، وأيضا النصوص الشرعية لفهم وتوضيح المفاهيم، مشيرا إلى الحاجة إلى وضع علم جديد للتعامل مع المفاهيم، بمعني وجود أداة لتقيم الواقع لتحويله لواقع فقهي، موضحا أن الفقة لا يتعامل مع الواقع كما هو ولكن لابد من تحويله؛ لذلك لابد من تكيف الواقع فنحن نتعامل مع الواقع بواسطة الإدراك.