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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يدشن حملة الشعب الجمهوري "شتاء دافئ" لتوزيع 1500 بطانية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

دشن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مبادرة أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج  "شتاء دافئ"، والتي تستهدف توزيع عدد 1500 بطانية بنطاق المحافظة، دعما للأسر الأولى بالرعاية، بحضور أكرم فتحي العمدة أمين تنظيم الحزب بسوهاج، وعدد من أعضاء الحزب بسوهاج.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية دور الأحزاب والمجتمع المدني في دعم جهود الحكومة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم، ودعم جهود الدولة فى تحقيق الحياة الكريمة لكافة المواطنين.

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محافظ سوهاج

وأعرب أمين تنظيم الحزب بالمحافظة عن شكره للسيد المحافظ على دعمه المستمر لأنشطة ومبادرات الحزب لدعم الأسر الأكثر احتياجا، موضحا أن مبادرة "شتاء دافئ" تأتي إيمانا بدورنا في المشاركة المجتمعية مع المواطنين.

ودعم الفئات الأولى بالرعاية، ممثلة في توزيع عدد من البطاطين لأهلنا وأبنائنا وقاية من برد الشتاء، مشيرا إلى أن المبادرة مستمرة لتغطي معظم المناطق بنطاق المحافظة خلال فصل الشتاء.

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