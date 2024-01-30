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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: استئناف جلسات الحوار الوطني بالشأن الاقتصادي سيكون لصالح مصر والمواطن

الحوار الوطني
الحوار الوطني

اعتبر النائب احمد الخشن، عضو مجلس النواب، أن استئناف جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية رسميا، بعد إعلان مجلس الأمناء خطوة جيدة فى وقت مهم.

 استئناف جلسات الحوار الوطني

وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إن الاعلان رسميا عن استئناف جلسات الحوار الوطني وتلقي الأفكار والمقترحات خلال الفترة المقبلة مكسب سياسي للوطن، فالحوار الوطني أثبت نفسه وجمع كل السياسيين والوطنيين على مائدة واحدة.

ونوه عضو مجلس النواب، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني التركيز  على الشأن الاقتصادي والتناول العميق والشامل للأوضاع الراهنة لدعم وإنعاش الاقتصاد وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.  

وتابع النائب: يلمس الرغبة الحقيقية بعد الاعلان عن مناقشة الشأن الاقتصادي، الرغبة الصادقة في التوصل لتوصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

واختتم النائب احمد الخشن، أن الحوار الوطني زاد من المساحات المشتركة بين كافة الأطياف الوطنية للالتفاف حول صالح الوطن والمواطن، والتطرق للأزمة الاقتصادية سيكون فعالا في حلها.

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