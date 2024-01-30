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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«البحوث الإسلامية» ينظم حفلا لتكريم المتدربين في برنامج تعلم لغة الإشارة

صدى البلد

عقد مجمع البحوث الإسلامية حفلًا لتكريم المتدربين في برنامج تعلم مبادئ لغة الإشارة ونشر ثقافة تعلم لغة الإشارة بما يحقق مزيدًا من التواصل المجتمعي مع ذوي الإعاقة السمعية والصم، وذلك ضمن برنامج المشروع الإلكتروني لواعظات الأزهر الشريف، بحضور د. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود. إيمان كريم  المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ود.إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، ود. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع. 

يأتي هذا التكريم بعد انتهاء المستوى الأول من تدريب لغة الإشارة، والذي كان عبارة عن مبادئ وأساسيات في لغة الإشارة ومعلومات عن الصم وأسس التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بجميع فئات وأطياف المجتمع والتواصل الفعال مع الجميع.

وتقدم للتدريب بالبرنامج أكثر من ٧٠٠ شخص، تم تقسيمهم لدفعات الدفعة الأولى اجتاز فيها الاختبار ٨٥ متدربًا من وعاظ الأزهر  وواعظاته، وأئمة وزارة الأوقاف المصرية، وأعضاء لجان الفتوى وأعضاء هيئة التدريس ومعلمين وصحفيين وأخصائيين وطلاب من جميع المراحل التعليمية ومختلف التخصصات من مختلف المحافظات المصرية.

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البحوث الإسلامية لغة الاشارة الإعاقة السمعية

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