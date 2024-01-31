عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياسات دولية: حكومة نتنياهو لا تقوم سوى بقـ تل الأبرياء

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب الإسرائيلي الظالم لا يرى طريقا، وإذا كانوا استمعوا لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام والقمة العربية الإسلامية لكانت هناك خارطة طريق بإعطاء الأمل وحل الدولتين.

الخارجية الأمريكية: لا منظمة يمكنها القيام بمهام الأونروا في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بغمر أنفاق قطاع غزة بالمياه

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حالة من فتح كل الجبهات، ومحاولة جر الولايات المتحدة لصراعات متعددة في الشرق الأوسط ولا سيما في اليمن والعراق وسوريا والأردن، ومحاولة للاشتباك مع كل الجبهات، نظرا لأن الفاشل يحاول أن يزيد يأسه بمزيد من التصعيد.

 

وأشار إلى أن هناك بعض التحليلات التي تشير بأن الضفة الغربية هي قنبلة موقوتة لأن ما يحدث في غزة هو مرتبطا معنويا وعاطفيا نظرا لأنهم شعب واحد، وبالتالي هناك خشية من تفجر الوضع بالضفة الغربية ومن ثم بدا هناك استعراضا للعضلات والقوة، وكل ذلك مزيد من الفشل الذي أكده المجتمع الدولي بأن ما تقوم به حكومة "نتنياهو" الظالمة ومجلس الحرب لا يقدم جديدا إلا بمزيد من قتل الأبرياء في الضفة الغربية.

خبير نتنياهو غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

أولاد الموظفين بس.. الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

قد تصل إلى 100 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

ترشيحاتنا

مقطع فيديو لجنود إسرائليين يرقصون بشكل هيستيري .. تعرف على السبب

أجمل دعاء للرزق في رجب.. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

21 مليار دولار.. وزيرة الهجرة: نسبة تحويلات المصريين بالخارج قلت

القصابين: خلال مارس ستستقر الأمور مع دخول الموسم الجديد من الكندوز والضاني

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

أمير هشام: الأهلي يتجه لقيد ثنائي غاني تحت السن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيديو يوثق رد فعل طفلة أجنبية شاهدت فلسطينيا يرتعش من البرد

بإطلالة جذابة وملابس لافتة.. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام |شاهد

ولا أغرب.. علماء يكتشفون السبب الحقيقي لانجذاب الحشرات للأضواء الساطعة

جمبسوت كاجوال.. مي كساب تفاجئ متابعيها بصورها

فيديو

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ