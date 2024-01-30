إزالة 41 حالة تعد على أراضي الدولة والزراعية بمحافظة الغربية

أعلن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، إزالة 41 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية، ضمن حملات الموجة الـ22 في يومها الرابع.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن ذلك جاء خلال متابعة المحافظ لأعمال الموجه الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.



وأوضح البيان أن الحملات تمكنت خلال اليوم الرابع من أعمال الموجة الـ22 من إزالة 12 حالة بناء مخالف على مساحة 2122 م2، كما نجحت في إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 6 قراريط و22 سهما، كذلك تمكنت الوحدات المحلية بالمحافظة من إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 3290 م٢ وإزالة حالتين متغيرات مكانية بمساحة 288م وحالتي بناء مخالف على مساحة 180م2.