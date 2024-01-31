صيادلة الإسكندرية تصدر بيانًا للتحذير من إحدى صفحات الدواء على الفيس بوك

أصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية بيانًا بشأن انتشار أحد الإعلانات لأحدي الصفحات ببيع الأدوية عبر مواقع الإنترنت هذه الأيام، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد جريمة ومتاجرة بصحة المواطنين لما في ذلك من انعدام تام لمأمونية الدواء و تخزينه ونقله.

وأشارت في بيان إلى أن نقابة صيادلة الإسكندرية لم تدخر جهدا ولا زالت تعمل مع الجهات الرقابية و المعنية من أجل الحد منها ومحاسبة القائمين علي هذه الصفحات ، حيث قامت النقابة سابقا بمخاطبة مباحث الإنترنت وجهاز حماية المستهلك في 2020 وتابعت معهم حتى تم إغلاق إحدى الصفحات (مزمن) إضافة إلى القبض علي القائمين عليها في أكتوبر 2020.

وأضافت أنهم قاموا بفتح صفحة جديدة و عمل إعلانات لهم بكثافة هذه الأيام و تم إرسالها رسميا للجهات المعنية للقيام بدورها الرقابي للإيقاف الفوري و الحد من هذه التطبيقات .. وجاري متابعة كاملة للبلاغات المقدمة سابقا للنائب العام من النقابة العامة للصيادلة و نقابة صيادلة الإسكندرية ضد هذه التطبيقات.

وحذرت النقابة بشدة كافة المواطنين من التعامل معهم لما في ذلك من خطورة على صحتهم و تهيب النقابة بالصيدليات عدم الاشتراك مع أي من هذه التطبيقات و نشكر للزملاء دعمهم و تعاونهم في هذه التحديات الجسيمة التي نواجهها سويا.