عضو بالنواب: عقد مدرب المنتخب يليق بدولة من العالم الأول

قال سليمان وهدان عضو مجلس النواب، إن اتحاد الكورة في مصر يتحمل تبعات اخفاق المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية مشيرا إلى ان عقد مدرب المنتخب الذي يبلغ ٢٠٠ الف دولار شهريا بخلاف البدلات لا يليق إلا بدولة من دول العالم الأول.

وأضاف وهدان خلال لقائه مع الأعلامي شريف عامر، ببرنامج يحدث فى مصر ، المذاع على فضائية أم بي سي مصر، أن هذا المبلغ الذي يضاف إليه نحو ١٥٠ ألف دولار شهريا للفريق الفني المعاون لا يتماشى مع سياسات التقشف في دولة تعاني أزمة اقتصادية.

ى ملابسات كتابة عقد المدير الفني للمنتخب الوطني

وأكد النائب أنه تقدم بطلب إحاطة للوقوف على ملابسات كتابة عقد المدير الفني للمنتخب الوطني، واصفا من كتب العقد بأنه “مغيب”.

وأوضح وهدان أن اتحاد الكرة في مصر يتحمل المسئولية كاملة عن سوء الإدارة والإخفاق التي لحقت بالمنتخب الوطني مؤخرا.