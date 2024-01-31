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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن: حسن الرداد يكشف صورا جديدة من كواليس مسلسل “محارب” .. بحضور منى زكي.. انطلاق العرض الأول لفيلم "رحلة 404" بجدة

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

بحضور منى زكي.. انطلاق العرض الأول لفيلم "رحلة 404" بجدة

سينما موفي بمول العرب بجدة العرض الأول لفيلم "رحلة 404" للنجمة منى زكي، وسط حضور جماهيري كبير.

الفيلم انتاج Arabia Pictures  مع Film Clinic وشركة Lagoonie Film Production وشركة Hi


وحضر العرض بطلة الفيلم النجمة منى زكي، والمخرج هاني خليفة، والمنتج محمد حفظي، والمنتجة شاهيناز العقاد.

والسيناريست محمد رجاء وعبد الإله البسيوني الرئيس التنفيذي لإرابيا بيكتشرز، بالإضافة لعدد كبير من الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام في جدة ومؤثري منصات التواصل الإجتماعي.

حسن الرداد يكشف صورا جديدة من كواليس مسلسل “محارب”

نشر الفنان حسن الرداد صور جديدة من كواليس مسلسل “محارب” عبر حسابه بتطبيق إنستجرام والمقرر عرضه فى رمضان 2024.

بدأ حسن الرداد تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد محارب، المقرر عرضه في رمضان 2024،  ويجسد خلاله شخصية شاب اسمه عزيز محارب، قائلا: الجمهور هيشوف ابن البلد اللي على حق، والعمل يحمل العديد من المفاجآت.

السبت .. «مسار إجباري» يُحيي حفلًا غنائيًا في الإسكندرية

يستعد فريق مسار إجباري لإحياء حفل غنائي يوم 3 فبراير المقبل بأحد الفنادق الشهيرة بالإسكندرية ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الثامنة مساءً.

وأعلن فريق مسار إجباري وصوله الإسكندرية استعد للحفل المقرّر إقامته الشهر المقبل.

وأكد الفنان هاني الدقاق في تصريحات لـ «صدى البلد» أنه يحضر حاليًا لألبوم جديد من المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة.

الفنان حسن الرداد المخرج هاني خليفة هانى الدقاق شاهيناز العقاد فيلم رحلة 404

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