أخبار الفن: حسن الرداد يكشف صورا جديدة من كواليس مسلسل “محارب” .. بحضور منى زكي.. انطلاق العرض الأول لفيلم "رحلة 404" بجدة

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

سينما موفي بمول العرب بجدة العرض الأول لفيلم "رحلة 404" للنجمة منى زكي، وسط حضور جماهيري كبير.

الفيلم انتاج Arabia Pictures مع Film Clinic وشركة Lagoonie Film Production وشركة Hi



وحضر العرض بطلة الفيلم النجمة منى زكي، والمخرج هاني خليفة، والمنتج محمد حفظي، والمنتجة شاهيناز العقاد.

والسيناريست محمد رجاء وعبد الإله البسيوني الرئيس التنفيذي لإرابيا بيكتشرز، بالإضافة لعدد كبير من الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام في جدة ومؤثري منصات التواصل الإجتماعي.

نشر الفنان حسن الرداد صور جديدة من كواليس مسلسل “محارب” عبر حسابه بتطبيق إنستجرام والمقرر عرضه فى رمضان 2024.

بدأ حسن الرداد تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد محارب، المقرر عرضه في رمضان 2024، ويجسد خلاله شخصية شاب اسمه عزيز محارب، قائلا: الجمهور هيشوف ابن البلد اللي على حق، والعمل يحمل العديد من المفاجآت.

يستعد فريق مسار إجباري لإحياء حفل غنائي يوم 3 فبراير المقبل بأحد الفنادق الشهيرة بالإسكندرية ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الثامنة مساءً.

وأعلن فريق مسار إجباري وصوله الإسكندرية استعد للحفل المقرّر إقامته الشهر المقبل.

وأكد الفنان هاني الدقاق في تصريحات لـ «صدى البلد» أنه يحضر حاليًا لألبوم جديد من المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة.