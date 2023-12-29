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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل حفل محمد منير ومسار إجباري وعفروتو في رأس السنة بتعليمات أمنية

بوستر حفل منير
بوستر حفل منير

أعلن الكينج محمد منير عن تأجيل حفله الغنائي في رأس السنة بمشاركة فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو، والذي كان من المقرر إحياؤه مساء الأحد المقبل، لدواع أمنية.


وكشف منظمو الحفل في بيان رسمي عن تأجيل موعد الحفل المنتظر الذي يجمع بين الملك ومسار إجباري وعفروتو لأول مرة كإحدى أضخم حفلات رأس السنة في مصر،  في افتتاح مسرح وممشى ايفوريا في الشيخ زايد،  إلى موعد آخر سيتم إعلانه رسميا خلال أيام.


وأوضح المنظمون أن سبب التأجيل خارج عن إرادتهم وإرادة الفنانين بعد تلقيهم تعليمات أمنية بعدم إقامة الحفل في موعده المعلن في ليلة رأس السنة خاصة مع إنذارات بسوء الأحوال الجوية، حفاظا على سلامة الحضور الجماهيري الكبير الذين سارعوا بحجز تذاكرهم للحفل، كما نوه الفنانون والشركة المنظمة إلى أسفهم للجمهور عن هذا الخبر الصادم قبل موعد الحفل بيومين، مؤكدين على أن الأمر خارج عن إرادتهم.


وأكد المنظمون على سعيهم بالمثابرة على استكمال اجراءاتهم للحصول على موعد جديد ومرتقب لإقامة الحفل قريبا خلال إجازة نصف العام، مع نيتهم الإعلان الرسمي عن الموعد الجديد فور حصولهم على الضوء الأخضر من الجهات الأمنية المختصة.

محمد منير الكينج محمد منير فرقة مسار اجبارى

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