سعر متوسط وتصميم أنيق.. أحدث موبايل ريلمي بمواصفات ستذهلك

كشفت ريلمي Realme اصينية، النقاب عن سلسلتها الجديدة Realme 12 Pro، والتي تقدم مجموعة رائعة من المواصفات والكاميرات والشاشات مقابل سعر متوسط، إليك فيما يلي سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 12 Pro.



مميزات هاتف ريلمي Realme 12 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تعد أحد أبرز ميزات هاتف ريلمي الجديد Realme 12 Pro، هو أنه يحتوي على شاشة كبيرة من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، تتميز بجوانب منحنية، بدقة FHD+ تبلغ 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 240 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 950 شمعة في المتر المربع.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع شاشة Realme 12 Pro بتغطية التدرج اللوني بنسبة 100% من نوع DCI-P3، كما أنها حاصلة على شهادات TUV Rheinland، وتدعم الشاشة 10 بت تعتيمًا يصل إلى 2160 هرتز PWM، مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة أكثر للعين في ظروف الإضاءة المنخفضة.

Realme 12 Pro

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme 12 Pro، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وعلى صعيد البرمجيات، يعمل الهاتف بواجهة ريلي الأحدث Realme UI 5.0، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

Realme 12 Pro

ويمتمتع هاتف ريلمي Realme 12 Pro، بكاميرا رئيسية مزودة بمستشعر Sony IMX882، بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر سوني Sony IMX709، بدقة 32 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

ويحزم هاتف ريلمي Realme 12 Pro، بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات وتدعي ريلمي إنه يمكن شحن البطارية من 0 % إلى 50% خلال 19 دقيقة.

Realme 12 Pro

ويمتاز الهاتف نظام تبريد مزود بغرفة بخار VC تبلغ مساحتها 3394 ملم مربع، والتي يمكن أن تساعد في تقليل درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية بما يصل إلى 21.8 درجة.

Realme 12 Pro

,تشمل الميزات الأخرى بهاتف ريلمي Realme 12 Pro، مكبرات صوت استريو مزدوجة مدعومة بتقنية Dolby Atmos ووماسح ضوئي سريع لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme 12 Pro، في الهند مقابل سعر يبدأ من 315 دولار (أي ما يعادل 9.745 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.