إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية النويرة بمركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطه النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية النويرة بمركز اهناسيا وتم توجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم عيد عبد الله بريك 38 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وكريم رشاد عبد البديع 21 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وهيثم حماده عبد الصمد 21 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمني، وعلي حماده علي 22 سنة، مصاباً ببتر بصباع الابهام اليد اليمني وجروح و كدمات وجميعهم مقيمون بقرية منهرو بمركز اهناسيا.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى اهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.