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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير تشاد في القاهرة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، السفير تشوناي إليمي حسن، سفير دولة تشاد في القاهرة، والدكتور فضل آدم، الممثل التجاري بالسفارة، والدكتور نبيل نصر، المنسق الثقافي بالسفارة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، وعماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور رشا الرفاعي، عميد كلية الطب بالجامعة، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور أحمد عبد الغني، مدير مكتب شئون الوافدين.

واستعرض اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة حلوان والجامعات في تشاد في مجال الطلاب الوافدين والدراسات العليا.

وقد تمت مناقشة أوضاع الطلاب التشاديين في الجامعة، كذلك تم بحث إمكانية إرسال قوافل طبية من الجامعة إلى جمهورية تشاد.

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وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان حريصة على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة لأبنائها الطلاب الوافدين، ويأتى ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية العامة لجامعة حلوان والتي تقضي بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم مختلف الرعاية لهم.

 

السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المجالات العلمية والبحثية

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