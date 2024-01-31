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أخبار البلد

دعم التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وشركة سيمنس الألمانية| تفاصيل

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شتيفان ماي، الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء والتحكم على مستوى شركة سيمنس من ألمانيا، ومصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزير التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركة.

وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس في جميع مجالات الكهرباء، مرحباً بزيادة حجم التعاون مع شركة سيمنس للاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركة في مجالات الكهرباء والطاقة، وأهمية ذلك لمواكبة خطة الحكومة والتي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الأخضر.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركة فى هذا الصدد.

وأشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، مرحباً بتعزيز مشاركة سيمنس في دعم تلك المشروعات لتكون طاقة خضراء بحلول عام 2030 من خلال حلول الرقمنة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى.

من جانبه، أشاد شتيفان ماي، الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء والتحكم على مستوى شركة سيمنس من ألمانيا، بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى قام بتنفيذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والإنجازات التى نجح فى تحقيقها خلال فترة وجيزة. 

وأعرب عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث مراكز التحكم ، بالإضافة إلى تطوير شبكات التوزيع.

وأكد مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر، أنه في ضوء توجه الدولة المصرية إلى إنشاء مدن الجيل الرابع والتنمية المستدامة، تساهم سيمنس بنقل التقنيات الذكية لرفع كفاءة و إدارة الطاقة مثل مشروع سانت كاترين (التجلي الأعظم)، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى افتتاح مركز تجربة المدن الذكية فى 2023 بتشريف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى لتقديم تجربة ثرية ومؤثرة ومتكاملة، مؤكداً ان افتتاح مركز سيمنس لتجربة المدن الذكية في مصر يعد مكملًا للاستراتيجية الرقمية للبلاد، والتي تتضمن إقامة وتطوير 17 مدينة ذكية تستفيد من أحدث الحلول التكنولوجية، من أجل تسهيل انتقال مصر لمجتمع رقمي متكامل.

وشدد على أهمية الأمن السيبراني واستخدام التوأم الرقمي فى محطات النقل الكهربائي والتدريب  من خلا ل برامج تدريبية متخصصة.

وأبدى شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة، خاصة طاقة الرياح والشمس، والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المتصلة بهما.

وتأتى مثل هذه الاجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى جميع المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر، خاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.

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